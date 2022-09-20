История Итана Уинтерса подходит к концу

Выход Resident Evil VII: Biohazard в 2017 году оживил франшизу Resident Evil во многих отношениях, включая, но не ограничиваясь этим, появление совершенно нового главного героя в лице Итана Уинтерса. После выхода DLC Shadows of Rose в следующем месяце Capcom объявила, что сага об Уинтерсе подходит к концу.

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В интервью IGN директор по DLC Resident Evil Village Кенто Киношита подтвердил, что студия "создает историю Shadows of Rose, чтобы завершить сагу о семье Уинтерс", что означает, что в следующей игре будет другой главный герой, а возможно, и совсем другой сюжет.

Франшиза Resident Evil породила множество культовых персонажей, поэтому было бы неудивительно увидеть в будущих играх возвращение Джилл Валентайн, Леона Кеннеди и компании. Однако, как мы видели в RE7, Capcom добилась большого успеха, отойдя от этих проверенных временем персонажей, и поэтому вполне возможно, что мы снова увидим совершенно нового главного героя, брошенного в совершенно новую среду.

Поскольку выход DLC Resident Evil Village Shadow of Rose намечен на 28 октября, будет интересно посмотреть, намекнет ли завершение игры на то, что нас может ожидать в будущем. Время покажет.

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