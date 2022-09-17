EVGA объявляет об отмене планов по выпуску графических карт NVIDIA нового поколения и официально прекращает партнерство с NVIDIA

Во второй половине августа несколько сотрудников EVGA, занимающихся техническим маркетингом и проектированием, сообщили нам в частном порядке, что они покидают компанию ради других начинаний. При дальнейшем общении с ними некоторые из них намекнули на то, что руководство EVGA, включая генерального директора Эндрю Хана, приняло некоторые решения, которые могут поставить под угрозу их будущее. Некоторые даже зашли достаточно далеко, чтобы сказать, что через несколько недель они расскажут больше о том, что именно они думают о своей работе в компании, о различных проблемах, которые мешали им прилагать максимум усилий, а также о том, что по крайней мере пара бывших сотрудников была отпущена.

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Сегодня EVGA решила нанести серьезный удар, официально объявив, что компания отменяет свои планы по выпуску следующего поколения графических карт. Учитывая, что в отчетах о доходах EVGA почти 80% доходов приходится на долю партнера NVIDIA по дополнительным картам, это фактически означает конец длительного сотрудничества с NVIDIA. Генеральный директор компании подтвердил это нескольким СМИ, ссылаясь на низкую маржу и сложные, напряженные отношения, которые больше не приносят результатов. В настоящее время EVGA не планирует сотрудничать с AMD или Intel, когда речь идет о графических картах. Компания подчеркнула, что продолжит продавать и поддерживать графические процессоры текущего поколения, сохранив достаточное количество единиц для целей RMA. Jon Peddie Research также предполагает, что EVGA сместит свои приоритеты в сторону блоков питания и материнских плат, которые обеспечивают более высокую маржу и более равномерную, предсказуемую структуру продаж. Время покажет, как EVGA, да и NVIDIA, которой теперь придется перераспределять свои GPU среди других партнеров и розничных решений, выйдут из этого раскола. Он определенно не выглядит дружественным, и мы не ожидаем возобновления партнерства в ближайшее время. Это также затрагивает компании, которые, несомненно, планировали выпускать аксессуары для графических процессоров под маркой EVGA, такие как пользовательские блоки водяного охлаждения от обычных подозреваемых, таких как EKWB и Bitspower.

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