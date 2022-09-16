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NVIDIA RTX 4080 12GB и 16GB основаны на разных чипах, значительно отличающихся по количеству ядер
нужно быть внимательным при покупке видеокарты 4080
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Когда появились первые новости о видеокарте GeForce RTX 4080 стало известно, что будут варианты на 12 ГБ и 16 ГБ. Оказалось, что различий гораздо больше. Согласно подробным спецификациям, просочившимся в интернет, в то время как 16 ГБ вариант RTX 4080 основан на том же AD103, втором по величине чипе после AD102; 12 ГБ RTX 4080 основан на меньшем чипе AD104, который имеет физически более узкую шину памяти.

Похоже, что NVIDIA представит серию RTX 40 как минимум с тремя моделями - RTX 4090 24 ГБ, RTX 4080 16 ГБ и RTX 4080 12 ГБ. RTX 4090 - это топовая модель с кодом ASIC "AD102-300-xx". Она оснащена 16 384 ядрами CUDA, частотой чипа до 2,52 ГГц, 24 ГБ памяти GDDR6X 21 Гбит/с и графической мощностью (TGP) 450 Вт, которая может увеличиваться до 600 Вт. RTX 4080 16 GB основана на AD103-300-xx" и имеет 9 728 ядер CUDA, частоту ядра 2, 5 ГГц и 16 ГБ памяти GDDR6X со скоростью 23 Гбит/с с более узкой шиной памяти, чем у RTX 4090. Как сообщается, эта карта имеет TGP мощностью 340 Вт с возможностью расширения до 516 Вт.

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#nvidia rtx 4080
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