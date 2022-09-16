Утечка ESRB указывает на Judgement и Lost Judgement на PC

Еще в 2021 году мы узнали, что Sega собирается выпустить спин-офф серии Yakuza, Judgement, на платформу PC. Однако из-за того, что в игре использовалось имя японской знаменитости, возникли проблемы с получением согласия всех сторон на версию для ПК. Теперь, год спустя, похоже, что Sega нашла способ обойти эту проблему.

Judgement и Lost Judgement получила рейтинг ESRB для ПК, что указывает на то, что официальное представление публике и запуск должны состояться в ближайшее время. PC-версии обеих игр были обнаружены в базе данных рейтинговой комиссии, и обе прошли сертификацию.

Как правило, официальный анонс игры происходит вскоре после получения рейтинга ESRB. В последние годы Sega добилась большого успеха на Steam после того, как перенесла на эту платформу всю серию Yakuza. Теперь Sega хочет продолжить этот успех с игрой Judgement, спин-оффом, который ранее выходил только на консолях.

Judgement имеет несколько общих черт с Yakuza, но ставит игроков на место детектива, которому предстоит раскрыть серию убийств. Еще один спин-офф Yakuza, Like a Dragon: Ishin также находится в разработке, наряду с прямым продолжением Yakuza: Like A Dragon.

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