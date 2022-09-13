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В этом году должно выйти дополнение к игре The Witcher 3
Большое визуальное обновление The Witcher 3 по-прежнему запланировано на 2022 год
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В начале этого года CD Projekt Red прекратила сотрудничество с Saber Interactive, в результате чего обновление The Witcher 3 "следующего поколения" было разработано собственными силами. С тех пор небольшая команда работает над завершением дополнения, которое должно выйти до конца года.

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К сожалению, обновление не было готово к 7-летнему юбилею игры, который отмечался в мае. Тем не менее, большое графическое обновление The Witcher 3 выйдет до конца года для консолей Xbox Series X/S и PS5, а также для ПК.

Официально известно лишь то, что дополнение принесет трассировку лучей в меню графических опций, и мы, вероятно, получим более стабильный режим 60FPS для консолей Xbox Series X/S и PS5. CD Projekt Red также пообещала "несколько сюрпризов", так что можно ожидать новый контент в DLC.

Выступая во время недавнего собрания, генеральный директор CD Projekt, Адам Кичинский, еще раз подтвердил, что обновление уже "на подходе" и появится в этом году. Ранее нам говорили, что обновление выйдет в 4 квартале, поэтому стоит ожидать новых новостей в октябре.


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#the witcher 3
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wwr222
21:10
Поэтому бублик не показатель. Ты еще учитывай, что среди карт 3050-3060 уровня СО Джетстрима и рядом нет. Поэтому разница будет еще заметнее.
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Sheshenbek
21:09
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Эовейн Триада
21:06
Ну так и я про тоже самое. Что пофиг, что частота меньше, если жрёт ватт больше в бублике, то и греется (при низких частотах и больших даже оборотах вентилятора) сильнее!
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
wwr222
21:06
Эх, Шеша, ты, Шеша. Ни Шиша ты не понимаешь...
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Серёга Ассерт
21:05
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unboldesoupe
21:04
Ты ведь наверняка прыщавый жирный чмошник, не годный к строевой, которому не дают красивые девушки, от того сидящий круглые сутки за клавой, за пайку в 500 йёвро от пана.)
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Sheshenbek
21:04
Отличный блог, не знаю что там написано, не читал, но перейду по каждой ссылке, чтобы видимость была у магазина Ситилинк, то что сайта overclocker кто-то переходит.. ой немножко вверх пролистнул вроде...
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Такой-то
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Огромную пробку из автомобилей «Яндекс Такси» организовали неизвестные злоумышленники в Москве
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Ну бп можно и от deepcool оставить (у меня такой бп), ссд я бы заменил от компании xraydisk (тоже такой ссд стоит в компе больше полугода) и можно добавить hdd на 1tb под файлы
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cupgrn
21:00
Если выбирать из 6-8 ядерных процессоров в один бюджет , тогда Интел выходит веселее , 8 мелких ядер считай бесплатно идут , можно на них повесить фоновые задачи , потоки лишними не бывают . Амд в это...
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