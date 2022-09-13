Большое визуальное обновление The Witcher 3 по-прежнему запланировано на 2022 год

В начале этого года CD Projekt Red прекратила сотрудничество с Saber Interactive, в результате чего обновление The Witcher 3 "следующего поколения" было разработано собственными силами. С тех пор небольшая команда работает над завершением дополнения, которое должно выйти до конца года.

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К сожалению, обновление не было готово к 7-летнему юбилею игры, который отмечался в мае. Тем не менее, большое графическое обновление The Witcher 3 выйдет до конца года для консолей Xbox Series X/S и PS5, а также для ПК.

Официально известно лишь то, что дополнение принесет трассировку лучей в меню графических опций, и мы, вероятно, получим более стабильный режим 60FPS для консолей Xbox Series X/S и PS5. CD Projekt Red также пообещала "несколько сюрпризов", так что можно ожидать новый контент в DLC.

Выступая во время недавнего собрания, генеральный директор CD Projekt, Адам Кичинский, еще раз подтвердил, что обновление уже "на подходе" и появится в этом году. Ранее нам говорили, что обновление выйдет в 4 квартале, поэтому стоит ожидать новых новостей в октябре.





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