Центры ремонта Steam Deck теперь работают

Valve открыто заявила о ремонтопригодности Steam Deck. Если у вашей консоли возникли проблемы, вы можете починить ее самостоятельно, не лишаясь гарантии. Однако не всем удобно открывать консоль и делать все вручную. В связи с этим заработали ремонтные центры Steam Deck.

Ремонтные центры Steam Deck - это место, куда вы отправляете свою консоль, если вам требуется ее ремонт или замена. Прибыв на место, специалисты проведут диагностику устройства, чтобы оценить проблему и устранить ее, если это необходимо/возможно. Как только устройство будет исправлено, ремонтный центр отправит его обратно. Если ремонтный центр придет к выводу, что ремонт невозможен, вы можете получить замену устройства.

Любой ремонт, связанный с проблемой, указанной в гарантийной политике, будет бесплатным. Примером проблемы, на которую распространяется гарантия, может быть проблема прерывистого ввода кнопок. Если гарантия не покрывает проблему (собака сломала аналоговый стик), Valve спросит вас, готовы ли вы заплатить за ремонт, если это возможно. В зависимости от вашего выбора, вы можете получить устройство обратно в том виде, в котором вы его отправили, или отремонтировать его за определенную плату.

Неясно, принадлежат ли эти ремонтные центры Valve или это сторонние организации. В любом случае, вы можете быть уверены, что даже если вы не хотите открывать свой Steam Deck, кто-то сделает это за вас.

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Хотя Valve не сообщила список услуг по ремонту, которые могут выполнять ее ремонтные центры, а также их цены, мы можем предположить, что ремонт "сделай сам" будет дешевле, чем отправка консоли на ремонт, на который не распространяется гарантия.

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