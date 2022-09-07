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10 сентября Ubisoft Forward представит 4 новые игры по Assassin's Creed
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10 сентября Ubisoft проведет прямую трансляцию своей игровой выставки "Ubisoft Forward", на которой, как подтвердил издатель, будет представлена "специальная выставка Assassin's Creed, предлагающая заглянуть в будущее франшизы". Уже было известно, что недавно анонсированная Assassin's Creed Mirage будет представлена на мероприятии, но, по словам инсайдеров, мы можем увидеть анонс четырех новых игр AC.

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В преддверии выставки Ubisoft Forward, известный инсайдер Том Хендерсон (через tryhardguides) сообщил, что помимо того, что мы впервые увидим предстоящую Assassin's Creed Mirage (действие которой происходит в Багдаде), издатель анонсирует на мероприятии ряд других проектов Assassin Creed.

В то время как AC Mirage будет самостоятельной игрой, два других проекта - под названием Project Red и Project Hexe/Neo - как говорят, будут частью Assassin's Creed Infinity: первый опыт франшизы в области живого обслуживания.

По словам Хендерсона, действие игры Project Red будет происходить в Японии - месте, которое давно просили сделать для франшизы AC. Судя по всему, действие игры будет происходить в эпоху самураев, а игроки, скорее всего, смогут выбрать ассасина женского или мужского пола (хотя сам Хендерсон видел только концепт-арт с изображением ассасина женского пола).

Project Hexe (ранее известная как Project Neo), как сообщается, будет самой мрачной игрой Assassin's Creed, действие которой будет происходить "в эпоху охоты на ведьм в Европе XVI века". Разработкой Project Hexe занимается Ubisoft Montreal, студия, ответственная за оригинальную Assassin's Creed, а также AC II, Brotherhood, Revelations, Black Flag и Valhalla.

Последней "подтвержденной" игрой Assassin's Creed, которая будет представлена на мероприятии, является Project Jade: мобильная игра, действие которой будет происходить в Китае.

С таким количеством игр Assassin's Creed, которые будут анонсированы на мероприятии Ubisoft Forward 10 сентября, будет интересно посмотреть, как издатель позиционирует эти игры, особенно учитывая, что франшиза AC известна своим эволюционным, а не революционным подходом к разработке игр. 

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