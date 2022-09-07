Новые блоки питания Toughpower GF3 от Thermaltake с разъемами ATX 3.0 и PCIe Gen5 обеспечивают мощность до 1650 Вт

В связи со скорым выходом видеокарт серии RTX 40, которые, как ожидается, будут использовать разъемы питания PCIe 5.0, различные производители блоков питания начали выпускать свои первые блоки питания с поддержкой разъемов ATX 3.0. Компания Thermaltake присоединилась к этой партии, выпустив серию Toughpower GF3.

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Доступные с мощностями 750 Вт, 850 Вт, 1000 Вт, 1200 Вт, 1350 Вт и 1650 Вт, блоки питания Toughpower GF3 с сертификатом 80 Plus Gold оснащены разъемами питания PCIe 5.0 и выдают до 600 Вт на интерфейс 12+4. Thermaltake гарантирует, что новые блоки питания, поддерживающие стандарт ATX 3.0, имеют КПД 70% при нагрузке всего 2% и соответствуют стандартам синхронизации блоков питания для стабильной работы при любой нагрузке.

Благодаря модульной конструкции и низкопрофильным плоским кабелям, блоки питания Thermaltake GF3 должны облегчить прокладку кабелей в системе. Как и большинство высококлассных блоков питания, блоки питания GF3 поставляются с японскими конденсаторами, рассчитанными на температуру 105 °C. Более того, он оснащен функцией Smart Zero Fan, которая позволяет БП работать в гибридном режиме, поскольку 135/140-мм вентилятор начинает вращаться только при 30% нагрузке. Если вы предпочитаете, чтобы вентилятор работал в обычном режиме, вы можете сделать это, переключив физический переключатель на задней панели БП.

В дополнение ко всем этим характеристикам Thermaltake обещает, что шум пульсаций у новых БП будет ниже 30 мВ у всех блоков, кроме модели 1650 Вт. Кроме того, регулировка напряжения GF3 соответствует стандарту Intel +5%, -7% для основных шин, но варианты GF3 750W, 850W, 1000W и 1200W опускаются до ±2% на этих же шинах.

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