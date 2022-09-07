Все больше вероятность выхода Returnal на ПК

Returnal - это уникальный, веселый и впечатляющий шутер от третьего лица с элементами ролевого боя, который был выпущен эксклюзивно для PlayStation 5 в 2021 году. После его выхода появились слухи о том, что в будущем игра будет перенесена на платформы ПК. Пока мы еще не получили официального подтверждения такого переноса, но недавно опубликованное выступление на GDC подлило масла в огонь.

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Разработчик Returnal компания Housemarque выступила на Конференции разработчиков игр 2022 года, где рассказала о том, "как Housemarque использовала свою программируемую систему частиц для создания ключевых vfx-функций в Returnal. Были рассмотрены такие аспекты, как объемный туман, управляемый симуляцией жидкости в реальном времени, и использование иерархий частиц для эффектов персонажей, таких как щупальца". Хотя видео само по себе интересное, Алекс Батталья из Digital Foundry сделал проницательное замечание о презентации, написав в Twitter: "Презентация Returnal на GDC о работе над VFX и частицами действительно классная - но мне нравится, что она еще раз подтверждает версию для ПК. Отладка, чтение! ".

Батталья имеет в виду меню отладки, показанное во время презентации, которое демонстрирует работу игры в режиме SDR (Standard Dynamic Range) на ПК. Несмотря на то, что это не самое убедительное доказательство переноса игры на ПК, это последнее открытие появилось на фоне предыдущих утечек и слухов, которые утверждали, что перенос на ПК уже на подходе (наиболее печально известная часть огромной утечки информации от Nvidia, которая произошла еще в 2021 году).

Кроме того, PlayStation медленно, но верно выводит свои эксклюзивы на ПК, и, похоже, официальное подтверждение порта Returnal на ПК - лишь вопрос времени. Как бы ни была хороша игра на PS5, геймплей отлично подходит для управления с помощью клавиатуры и мыши, поэтому игроки надеются, что она действительно скоро выйдет на ПК.

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