Gotham Knights предложит трассировку лучей на ПК

Многие считают, что трассировка лучей - это следующий большой скачок в графическом развитии видеоигр. Хотя это не всегда необходимо для создания красивой игры, трассировка лучей в реальном времени может значительно повысить точность и погружение в игру. Хотя шумиха вокруг Gotham Knights кажется довольно приглушенной, одним из интересных открытий является тот факт, что игра будет предлагать трассировку лучей при запуске - по крайней мере, на ПК.

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Недавно Intel выпустила подробный обзор своей новой графики Arc A-Series, в котором производитель чипов сообщил, что в предстоящей кооперативной ролевой игре с открытым миром "Gotham Knights" от студии WB Games Montreal будет использован ряд технологий трассировки лучей, а именно: отражения и тени с трассировкой лучей.

Для непосвященных, трассировка лучей может применяться ко всем видам объектов, от отражений до теней, глобального освещения и окклюзии. В разных играх применяются разные уровни трассировки лучей в этих категориях, и каждый из них влияет на визуальное оформление по-разному. Приятно видеть как отражения, так и тени с трассировкой лучей, особенно когда некоторые игры, рекламирующие трассировку лучей, предлагают только трассировку лучей AO или теней - две менее эффективные реализации трассировки лучей.

Поскольку подтверждение трассировки лучей на ПК поступило от Intel, а не от WB Games, пока не известно, будут ли такие опции в консольных версиях. Учитывая, насколько требовательной может быть трассировка лучей, не будет удивительным, если такая технология не появится на консолях.

Тем не менее, поскольку игра выходит 21 октября, ждать осталось недолго - хотя, надеюсь, WB Games выскажется по этому поводу раньше. Нам придется подождать и посмотреть.

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