Ожидается значительное снижение цен на память DDR5

Компании AMD и Intel собираются в ближайшее время выпустить новые платформы с поддержкой DDR5, что повысит интерес к модулям памяти DDR5. До сих пор память DDR5 была значительно дороже DDR4, но похоже, что скоро произойдет значительное снижение цен, что поможет ускорить внедрение нового стандарта.

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Только в июле цены на чипы памяти DDR5 упали на 20%, но это еще не конец этой осени. По данным Digitimes Asia, производители памяти начали разгружать свои запасы чипов DDR5 дистрибьюторам. Поскольку запасы дистрибьюторов растут, а спрос остается низким, цены будут вынуждены снизиться еще больше.

В прошлом модули памяти DDR5 обходились дистрибьюторам на 200% дороже, чем средний модуль DDR4. В настоящее время разница составляет "всего" около 100%. Ожидается, что в 2023 году память DDR5 достигнет своей "сладкой точки".Сейчас вы можете приобрести 16 ГБ памяти DDR5 менее чем за 60 фунтов стерлингов. Однако если цены продолжат снижаться, то такой объем памяти можно будет приобрести менее чем за 50 фунтов стерлингов.

Снижение цен на память DDR5 происходит как нельзя вовремя для тех, кто хочет сделать апгрейд. Однако стоит также отметить, что если новые платформы Intel и AMD будут успешными, спрос на DDR5 также возрастет, поэтому может пройти некоторое время, прежде чем цены действительно установятся.

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На данный момент в Ситилинке 8-гиговая планка стоит от 5000 р, a цена 16-гиговой планки памяти начинается от 8000 рублей.