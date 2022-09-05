Утечка новых подробностей Assassin"s Creed Mirage

После того как Ubisoft официально анонсировала новую часть франшизы Assassin"s Creed, на поверхность всплыли новые утечки. Как следует из изображения, которым поделился издатель, действие будет происходить на Ближнем Востоке, а именно в городе Багдад.

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По словам YouTuber j0nathan (через Rebs Gaming), столица Ирака будет единственным городом, где вы будете играть в Assassin"s Creed Mirage. Как сообщается, мегаполис разделен на четыре района, в каждом из которых есть босс, контролирующий территорию.

Предстоящая игра, похоже, вернется к истокам серии, следуя подходу "назад к основам" и возвращая любимые фанатами механики, такие как метательные ножи, укрытия на крышах и больше паркура. Помимо возвращения фонарей для быстрого поворота за угол здания, в AC: Mirage также ожидается появление длинных шестов, которые позволят вам добираться до отдаленных зданий. Кроме того, ожидаются большие толпы NPC, сравнимые с Assassin"s Creed Unity, и замедленные убийства, в основном воздушные.

Ubisoft уже подтвердила Assassin"s Creed Mirage. Мы ожидаем узнать больше о новой игре во время Ubisoft Forward на следующей неделе.

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