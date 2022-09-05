После того как Ubisoft официально анонсировала новую часть франшизы Assassin"s Creed, на поверхность всплыли новые утечки. Как следует из изображения, которым поделился издатель, действие будет происходить на Ближнем Востоке, а именно в городе Багдад.
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По словам YouTuber j0nathan (через Rebs Gaming), столица Ирака будет единственным городом, где вы будете играть в Assassin"s Creed Mirage. Как сообщается, мегаполис разделен на четыре района, в каждом из которых есть босс, контролирующий территорию.
Предстоящая игра, похоже, вернется к истокам серии, следуя подходу "назад к основам" и возвращая любимые фанатами механики, такие как метательные ножи, укрытия на крышах и больше паркура. Помимо возвращения фонарей для быстрого поворота за угол здания, в AC: Mirage также ожидается появление длинных шестов, которые позволят вам добираться до отдаленных зданий. Кроме того, ожидаются большие толпы NPC, сравнимые с Assassin"s Creed Unity, и замедленные убийства, в основном воздушные.
Ubisoft уже подтвердила Assassin"s Creed Mirage. Мы ожидаем узнать больше о новой игре во время Ubisoft Forward на следующей неделе.