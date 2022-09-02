Microsoft подтверждает планы по подключению таких франшиз, как COD и Diablo, к Game Pass

Все геймеры предполагали, что игры Activision Blizzard появятся на Xbox Game Pass через некоторое время после того, как Microsoft завершит приобретение компании. Сегодня в ответ на вопросы о сделке глава Xbox Фил Спенсер подтвердил именно это. В пространном сообщении в блоге, призванном успокоить регуляторов, геймеров и разработчиков, Спенсер ответил на опасения по поводу владения Microsoft такими франшизами, как Call of Duty, уподобив серию игр Minecraft и подтвердив планы сохранить ее мультиплатформенность. Однако Microsoft получит свое преимущество на арене услуг подписки, поскольку Спенсер также подтвердил, что основные игры Activision Blizzard придут на Xbox Game Pass.

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"Мы намерены сделать любимую библиотеку игр Activision Blizzard - включая Overwatch, Diablo и Call of Duty - доступной в Game Pass и развивать эти игровые сообщества", - пишет Спенсер. Интересно, что World of Warcraft не был упомянут, поэтому мы не знаем, будут ли какие-либо серьезные изменения в том, как MMO будет работать в будущем.

Наличие таких крупных франшиз, как Diablo и Call of Duty, доступных через Xbox Game Pass, даст сервису Microsoft преимущество перед конкурирующими подписками, и это то, что регуляторы, такие как CMA, могут принять во внимание при оценке предстоящего приобретения.

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