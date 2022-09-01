Более 5000 игр теперь проверены или доступны для игры на Steam Deck

После медленного старта, вызванного проблемами с поставками и высоким спросом, Steam Deck, похоже, наконец-то набирает обороты по всем фронтам. Спустя 6 месяцев после выпуска первой партии Steam Deck в продажу, популярная портативная система Valve теперь поддерживает более 5000 игр.

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Официальный аккаунт Steam Deck сообщил об этом в Twitter: "О, еще одна важная веха - мы только что преодолели 5000 проверенных и доступных для игры игр на Steam Deck! Впереди еще много работы (так много игр на Steam), но мы просто хотели воспользоваться моментом, чтобы отпраздновать это событие! ".

Для владельцев Steam Deck, как нынешних, так и будущих, эта новость является действительно захватывающей, особенно скорость, с которой игры тестируются и поддерживаются. Конечно, на самом деле на устройстве можно играть в гораздо более чем 5000 игр, однако в списке Valve указаны только те игры, которые были протестированы и подтверждены производителем.

В действительности, благодаря работе сообщества, новые игры поддерживаются с каждым днем, но то, что 5000 игр теперь получили официальное подтверждение от самой Valve, очень радует. Надеемся, что с каждым месяцем команда будет проверять все больше и больше игр, и что все больше многопользовательских игр будут поддерживаться.

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