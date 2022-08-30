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Steam Deck будет иметь несколько поколений
Steam Deck станет консолью для нескольких поколений
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У Valve есть привычка отказываться от многих многообещающих проектов. Мы до сих пор не увидели ни одной итерации Valve Index, ни одной новой VR-игры от Valve после выхода Half-Life: Alyx. Проект Artifact был перезапущен, а затем заброшен после того, как разработчики заявили, что они в этом проекте "надолго". Steam Link и Steam Controller были выпущены и затем отменены в течение нескольких лет. Однако Steam Deck, похоже, настолько популярен, что Valve намерена сохранить линейку продуктов на несколько поколений вперед.

GamingOnLinux обнаружил новый буклет Steam Deck, который содержит несколько интересных цитат. В буклете Valve говорит, что Steam Deck "является первым в новой категории портативных игровых ПК Steam". В дальнейшем Valve будет "развивать этот продукт, совершенствуя и улучшая аппаратное и программное обеспечение, выпуская на рынок новые версии Steam Deck".

Эти цитаты заставляют думать, что Valve, возможно, просто описывает типичные изменения, вносимые производителем, которые происходят со временем практически для всего массового оборудования, включая традиционные консоли, такие как Xbox и PlayStation. Однако в другом месте Valve также называет Deck "линейкой продуктов для нескольких поколений", что указывает на то, что будет выпущена "Deck 2" или что-то в этом роде с более мощным оборудованием под капотом.

В настоящее время Steam Deck пользуется наибольшей популярностью с момента запуска. Положительные впечатления от первых пользователей привели к очередному всплеску бронирований. Учитывая это, мы не ожидаем значительного обновления Deck в ближайшее время, но, возможно, через пару лет Valve начнет рассматривать более современные APU для следующего поколения систем Deck.

Настоящий фокус здесь заключается в том, чтобы правильно выбрать время для покупки. AMD постоянно работает над новым оборудованием, и процессоры Zen 4 и графические процессоры RDNA 3 уже не за горами. Однако если Valve выпустит новую, более мощную Steam Deck в 2023 году, то, скорее всего, это вызовет раздражение у многих людей, которые потратили месяцы на то, чтобы получить оригинальную модель в 2022 году.

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#steam deck
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