На этой неделе компания Asus расширяет свое предложение корпусов новым корпусом TUF Gaming GT502. Это двухкамерный корпус с панорамным закаленным стеклом и большим пространством для установки дополнительных вентиляторов.
реклама
Корпус TUF Gaming GT502 предоставляет пользователям широкий спектр возможностей для планирования следующей мощной сборки. Он поставляется в двух вариантах: TUF Gaming GT502 Plus, который поставляется с четырьмя предустановленными вентиляторами ARGB и концентратором ARGB, и TUF Gaming GT502, который поставляется без вентиляторов, так что вы можете установить свои собственные вентиляторы по своему выбору. Всего в корпусе предусмотрено место для 13 вентиляторов, что должно быть более чем достаточно для охлаждения даже высококлассных сборок.
Задняя камера имеет 90 мм пространства для прокладки кабелей и размещения блока питания. В этой камере также есть место для накопителей или 360-мм радиатора жидкостного охлаждения. В основной камере находится все основное оборудование, а широкие вентиляционные отверстия выводят воздух через нижнюю панель.
Внутри GT502 помещаются видеокарты длиной до 400 мм. Входящий в комплект вертикальный монтажный кронштейн позволяет пользователям выбирать, как лучше расположить видеокарту - горизонтально или вертикально. Для того чтобы показать кожух карты и вентиляторы в вертикальном положении, достаточно подсоединить кабель-стойку. Корпус также поставляется с держателем для GPU, который позволяет держать его ровно, без провисания. Это особенно полезно для видеокарт с очень громоздкими радиаторами.
Пока нет информации о цене или доступности, но мы сообщим, как только эта информация появится.