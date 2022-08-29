Microsoft и Nintendo не планируют повышать цены на консоли Xbox и Switch

На этой неделе компания Sony объявила о планах повысить среднюю цену на PlayStation 5 в большинстве регионов за пределами США, обвинив в этом инфляцию и "глобальную экономическую ситуацию". В то время как PS5 скоро станет дороже, компании Microsoft и Nintendo подтвердили, что не планируют повышать цены на консоли Xbox и Nintendo Switch.

реклама

Сразу же после вчерашнего заявления Sony, Windows Central связался с Microsoft, чтобы узнать, планируют ли они аналогичный шаг. Представитель компании ответил, что, хотя компания "постоянно оценивает" свой бизнес, в настоящее время она не планирует повышать цены на свои консоли. Xbox Series S останется в продаже по предложенной цене $299/£249,99, а Xbox Series X будет продаваться по цене $499/£449,99.

В дополнение к заявлению Microsoft, Nintendo также выпустила заявление (через VGC), в котором говорится, что компания не планирует менять цены: "Хотя мы не можем комментировать ценовые стратегии, в настоящее время у нас нет планов по изменению цен на наше оборудование в связи с инфляцией или увеличением стоимости закупок в каждой стране. Мы определим наши будущие ценовые стратегии в ходе тщательных и продолжительных обсуждений."

К сожалению, это довольно плохой вариант для Sony. В то время как у Microsoft есть деньги, чтобы потенциально покрывать убытки в течение длительного периода времени, Nintendo не находится в таком же положении и до сих пор не прибегла к тому, чтобы заставить потребителя платить больше.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



