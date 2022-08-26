Эмулятор Wii U выходит с открытым исходным кодом: анонсирован Cemu 2.0

Cemu - это окончательный эмулятор Wii U, вдохнувший новую жизнь в во многом недооцененную домашнюю консоль Nintendo 2012 года. После нескольких лет работы ведущий разработчик и основатель эмулятора объявил о выходе версии Cemu 2.0 и, наконец, предложил версию для Linux.

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Объявив об этом через Reddit, Exzap, ведущий разработчик и основатель Cemu, опубликовал длинный пост под названием "Анонс Cemu 2.0. Сборки для Linux, открытый исходный код и многое другое", где он сообщил следующее:"Это обновление знаменует собой новую главу для Cemu. С сегодняшнего дня мы переходим на модель разработки с открытым исходным кодом. Наш репозиторий github уже доступен, и любой желающий может внести свой вклад или изучить нашу кодовую базу".Кроме того, как уже упоминалось, Cemu теперь предлагает сборки для Linux, хотя разработчики уточнили: "Сейчас для большинства дистрибутивов вам все еще придется компилировать Cemu самостоятельно. Однако мы рассматриваем возможность добавления релизов appimage или flatpak для удобства".Полный список изменений можно найти ЗДЕСЬ, а полное заявление Exzap можно найти ЗДЕСЬ, где в заключение разработчик сказал: "Иногда мне задают вопрос, что я буду делать после Cemu. Я думаю, что возьму перерыв в разработке эмуляторов, но, зная себя, я в конце концов вернусь, потому что я жажду вызова. Я также могу увидеть, как я останусь с Cemu в качестве побочного проекта на очень долгое время. Кто знает". Переход на открытый исходный код и приход в Linux - это два огромных достижения.

Cemu всегда впечатлял, а с последним обновлением эмулятор кажется почти законченным. Что вы думаете об этом обновлении? Есть ли у вас машины с Linux? Какая ваша любимая игра для Wii U?

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