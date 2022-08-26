Все больше людей в мире хотят купить Steam Deck

Valve наконец-то начала поставки Steam Deck в начале этого года после почти годичного ожидания с момента первоначального анонса. Вместе с объявлением о том, что Valve увеличивает темпы производства столь желанного портативного устройства, они сообщили, что спрос на него еще никогда не был таким высоким.

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Официальный аккаунт Steam Deck (@OnDeck) в Twitter сообщил о том, насколько успешным в настоящее время является портативный компьютер компании Valve: "Количество бронирований Steam Deck, осуществляемых ежедневно, продолжает расти и достигло максимума с момента нашего запуска в начале этого года! ".

Это произошло после того, как было объявлено о переносе сроков поставки благодаря увеличению объемов производства востребованной консоли. Хотя Steam Deck был запущен в довольно запущенном состоянии, Valve продолжала медленно улучшать как программное, так и аппаратное обеспечение захватывающего портативного ПК.

Видя, как исправляются эти проблемы после запуска, возможно, это способствовало нынешней и неизменной популярности системы. Будет интересно посмотреть, как изменится спрос, когда предложение будет полностью учтено и больше не будет требовать периода ожидания резервирования - хотя когда это произойдет, никто не знает.

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