BioShock 4 может получить официальный анонс в ближайшее время

Еще в декабре 2019 года 2K Games официально создала новую студию для начала работы над новой игрой BioShock. В прошлом году команда решила, что игра будет построена на движке Unreal Engine 5 и перенесет серию в направление открытого мира. Возможно, совсем скоро нас ждет очередное обновление, так как 2K начала сообщать официальные новости о BioShock.

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Официально о следующей игре BioShock известно немного. Однако, поскольку 2K набирает сотрудников для этого проекта, мы смогли узнать некоторые подробности из объявлений о вакансиях, включая тот факт, что это будет игра с открытым миром и на движке Unreal Engine 5.

Теперь аккаунт 2K Games в Twitter начал праздновать 15-летний юбилей BioShock. Ведущий Gamescom ONL и The Game Awards Джефф Кигли, похоже, тоже не остался в стороне.

Стоит отметить, что следующая игра BioShock, скорее всего, все еще находится на ранней стадии разработки, так как Unreal Engine 5 полностью вышел только в этом году. Учитывая это, любой анонс будет лишь небольшим тизером, а не полноценным показом. Тем не менее, у 2K может быть что-то еще в рукаве к юбилею BioShock. Еще во время утечки базы данных Nvidia GeForce Now, BioShock RTX был обнаружен в списке, что указывает на то, что новая улучшенная версия игры с трассировкой лучей уже на подходе.

В BioShock был хороший длительный перерыв, но фанаты с нетерпением ждут возвращения франшизы. Как вы считаете, будет ли следующий BioShock представлен в этом году, или вы предпочитаете, чтобы 2K подождала, пока игра не выйдет ближе к релизу?

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