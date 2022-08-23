После долгих лет забвения Saints Row снова в центре внимания: на этой неделе вышла новая перезагрузка. Рецензии на игру появились сегодня, в преддверии ее потребительского релиза, и пока что игра выглядит неудачной.
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На момент написания статьи 79 одобренных критиков представили свои отзывы и оценки на OpenCritic, в результате чего общий рейтинг игры оказался "слабым", а средний балл - 65 из 100.
Некоторые критики не согласны с дизайном геймплея с открытым миром, утверждая, что он не кажется "свежим" по современным стандартам. В графическом плане игра также не отличается особыми достижениями.
Некоторые из более положительных отзывов отмечают, что давним поклонникам Saints Row игра предлагает знакомое приключение и множество развлечений в свободном режиме. В игре есть забавные моменты, в ней много юмора, а в открытом мире можно устраивать хаос в перерывах между миссиями.
Похоже, что Saints Row не изобретает франшизу заново, и, судя по низким оценкам, игра вряд ли найдет свою аудиторию за пределами давних поклонников серии.