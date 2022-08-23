Gamescom - это крупнейшая игровая конвенция в Европе

Многие из нас надеялись, что CD Projekt Red представит первое дополнение для Cyberpunk 2077 в этом году, но студии потребовалось больше времени после того, как она потратила большую часть 2021 года на создание масштабного обновления 1.5. Хотя дополнение выйдет только в 2023 году, похоже, что уже совсем скоро мы получим представление о том, чего стоит ожидать.CD Projekt объявила о выходе первого расширения Cyberpunk 2077 в 2023 году еще в апреле. Совсем недавно аккаунт Cyberpunk 2077 в Twitter написал на немецком языке: "Когда выйдет Cyberpunk-Expansion? ". Это породило слухи о том, что дополнение Cyberpunk 2077 станет частью шоу Gamescom Opening Night Live на этой неделе. Однако стоит отметить, что последующие ответы на твит от сотрудников CD Projekt Red оставляют впечатление, что это могла быть шутка.

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Джефф Кигли проведет ежегодное шоу, которое начнет Gamescom завтра вечером. Gamescom - это крупнейшая игровая конвенция в Европе, и в последние годы Кейли старается сделать ее в стиле E3 с захватывающими игровыми анонсами и обновлениями ранее анонсированных игр.

Поскольку в этом году E3 не было, есть большая вероятность, что некоторые крупные анонсы были припасены для Gamescom Opening Night Live. Кейли подтвердил, что мы увидим на сцене 30 игр, включая несколько мировых премьер.

Если дополнение Cyberpunk 2077 будет показано в этом году, то, скорее всего, его релиз намечен на середину 2023 года. Если же оно выйдет позже, то CD Projekt, возможно, лучше подольше помолчать и вернуться к этому вопросу в следующем году.

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