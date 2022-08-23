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Появились новые данные о процессорах Intel 13-го поколения
Утечка информации о предстоящей линейке процессоров Raptor Lake от Intel для настольных ПК
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Ожидается, что Intel представит 13-е поколение процессоров серии Core для настольных ПК довольно скоро, но мы уже видим утечки, появляющиеся в сети. На этот раз утечка раскрыла полную стартовую линейку Raptor Lake для настольных ПК.

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На сайте Bilibili, ExtremePlayer (через VideoCardz) поделился таблицей с перечнем процессоров Core 13-го поколения, включая четыре модели Core i9, четыре модели Core i7, пять моделей Core i5 и один Core i3. В линейку входят модели K и не-K SKU с iGPU, а также KF и F SKU без iGPU. Все модели K и KF имеют TDP 125 Вт, в то время как остальные ограничены TDP 65 Вт.

В целом, варианты без K и F имеют более низкую базовую тактовую частоту, чем части K и KF. Все чипы Core i9 поставляются с конфигурацией 8+16 ядер, в то время как Core i7 ограничены конфигурацией 8+8 ядер. Большинство чипов Core i5 имеют 6+8 ядер, за исключением Core i5-13400, который имеет 6+4 ядра. Core i3-13100 поставляется только с 4x P-ядрами.

На вершине иерархии находится Core i9-13900K с базовой частотой 3 ГГц, 36 МБ кэша L3, TDP 125 Вт и iGPU с 32 EU. Модель KF имеет те же характеристики, за вычетом iGPU.

Помните, что это только настольные чипы Core 13-го поколения. Intel, вероятно, выпустит также чипы Celeron и Pentium для настольных ПК, но информации о них пока мало.

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#raptor lake
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