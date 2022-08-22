Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
ddr22 За пост начислено вознаграждение
Sony планирует превратить Days Gone в фильм
По игре можно снять даже целый сериал
рекомендации
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке

В то время как команда, создавшая Days Gone, хотела сразу перейти к созданию более крупного и качественного продолжения игры, Sony отказалась, но это не значит, что у компании нет планов на будущее. Хотя в ближайшее время мы не получим Days Gone 2, Sony, очевидно, начала изучать возможность экранизации.

реклама

Deadline сообщает, что PlayStation Productions начала работу над адаптацией Days Gone в художественный фильм при содействии Шелдона Тернера, сценариста, номинированного на премию "Оскар", который ранее работал над фильмами "Люди Икс: Первый класс" и "В воздухе".

Останется ли фильм верен игре или пойдет в другом направлении, пока неизвестно. В игре мы следуем за Диконом Сент-Джоном, мотоциклистом с дробовиком, который пытается найти свою жену посреди зомби-апокалипсиса.

Игра хорошо продавалась как на PlayStation, так и на PC, но рецензенты не оценили ее особенно высоко. В конце концов, режиссер покинул студию Bend после того, как его предложение о создании сиквела было отклонено.

Может ли получиться фильм по Days Gone? Если свести сюжет к его основной идее, то фильм может получиться неплохим, но я бы не ожидал, что фильм будет черпать вдохновение непосредственно из игры.


рекомендации
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#sony
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В целях борьбы со спекулянтами японская сеть GEO обязала покупателей PS5 вначале продать свою PS4
Sony вероятно придумала новый способ установки фронтальных камер в смартфоны
The Verge: спустя 2 года в продаже появились PlayStation 5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

6 самых провальных видеокарт NVIDIA и AMD текущего поколения, которые не стоит покупать в 2022г
52
Перекупщики продают новый гаджет Xiaomi до 410 раз дороже рекомендованной цены
1
Курс евро обвалился – экономика ЕС трещит по швам, а газа на всех может не хватить
24
Яхта с парусами, дизелем и электромотором представлена в Дании
3
Тестирование Кока Колы на крысах показало отрицательное влияние напитка на мозг
24
5 лучших видеокарт NVIDIA лета 2022 года с оптимальным соотношением цены и производительности
9
Объёмы южнокорейского экспорта сокращаются, усугубляя экономический кризис
1
Глава криптобиржи Binance раскритиковал своих коллег
7
Samsung Electronics вложит $15 млрд в строительство исследовательского центра, который поможет освоить передовую литографию
+
Цены народных видеокарт падают — в августе RTX 3060 и RX 6600 XT подешевели на 9-14 тысяч рублей
7
Нужно ли гнаться за ультра настройками в играх и покупать ради этого дорогую видеокарту — тест RG
4
Россияне и белорусы будут играть в World of Tanks через отдельный клиент, который назвали «Мир Танков»
14
Газ в Европе стоит почти $3000 за тысячу кубов, а Шольц рассказывает детям, что он - богатый человек
25
Представители Phison объяснили, какие SSD полностью отвечают требованиям Microsoft DirectStorage
7
Sony вероятно придумала новый способ установки фронтальных камер в смартфоны
+
Как украинский комик купил собственный спутник, и почему в Киеве одобряют распил $16 млн
171
В Discord появится новый план подписки Nitro — Basic
+
Оверклокер подробно рассказал о разгоне Intel Arc A380 до частоты 3,1 ГГц
3
Компания Gigabyte представила накопитель следующего поколения
1
Похоже, новую BioShock официально представят уже на следующей неделе
3

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
29
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 21
+
Мини тест и обзор оперативной памяти Netac Shadow 8GB 3600MHz DDR4
44
Лунная миссия Артемида стартует 29 августа
37
Age of Wonders. Воспоминания фаната. Часть 2, AoW 2 и AoW Shadow Magic
5
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
25

Сейчас обсуждают

Nightingale
19:58
Может, подашь в суд? Только контракты захвати. А то буружуины не шарят, что их гнобят. Независимые и неподкупные европейские суды. Которые так лихо заставили У выплатить долг в 3 ярда перед РФ. Которы...
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
beltar
19:56
А в PvP они и есть имба, во-1 всадник с маг. ударом, во-2, если стартуют в мире теней, то как ты их нагнешь. Ну и бонус к труду в PvP очень полезен. Но в PvE я бы не сказал, что особо выдающееся.
Age of Wonders. Воспоминания фаната. Часть 2, AoW 2 и AoW Shadow Magic
Михаил Авраменко
19:56
В западных СМИ этого не пишут, так что просвещайся.
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
Михаил Авраменко
19:54
Ну если ты читаешь только западные СМИ, то да - в них по Донецку никто не стреляет. Двойные стандарты, они такие.
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
ахахах
19:54
беда надвигается на европы.Не до карт с майнингом вскоре там будет
Газ в Европе стоит почти $3000 за тысячу кубов, а Шольц рассказывает детям, что он - богатый человек
Bloodrender
19:52
Ничего в Raptor Lake не поменяли. Только L2+L3 кэш увеличили на пару МБ и частоты немного подтянули. Писали уже 20 раз, что архитектура P-ядер у Meteor Lake останется прежней. Они собираются доить арх...
Intel раскрыла подробности о структуре процессоров Core 14-го и 15-го поколений
ztestx86
19:51
1030 самая дешевая есть))
Цены целого ряда видеокарт NVIDIA и AMD опустились ниже рекомендованных
neveroww
19:51
Что плеер что р-севен то ещё говно, особенно если касается дело гарантии так что нет уж спасибо большое за рекомендации. Проблемы, да банально в том что оперативку не разгонать, а там система сейчас р...
Мини тест и обзор оперативной памяти Netac Shadow 8GB 3600MHz DDR4
Nightingale
19:50
У не скрывала свои угрозы РФ. На всех уровнях -- от госполитики до домохозяйки. Это готов отрицать? Вседозволенность -- это перебор. Но что считаем нужным -- делаем, да, и никто не запретил и не запре...
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
ахахах
19:50
ох,а у хохлов вообще беда начнётся,там и так страна-банкрот уже,да и ещё и режут её со всех сторон
Газ в Европе стоит почти $3000 за тысячу кубов, а Шольц рассказывает детям, что он - богатый человек
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем