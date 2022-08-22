В то время как команда, создавшая Days Gone, хотела сразу перейти к созданию более крупного и качественного продолжения игры, Sony отказалась, но это не значит, что у компании нет планов на будущее. Хотя в ближайшее время мы не получим Days Gone 2, Sony, очевидно, начала изучать возможность экранизации.
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Deadline сообщает, что PlayStation Productions начала работу над адаптацией Days Gone в художественный фильм при содействии Шелдона Тернера, сценариста, номинированного на премию "Оскар", который ранее работал над фильмами "Люди Икс: Первый класс" и "В воздухе".
Останется ли фильм верен игре или пойдет в другом направлении, пока неизвестно. В игре мы следуем за Диконом Сент-Джоном, мотоциклистом с дробовиком, который пытается найти свою жену посреди зомби-апокалипсиса.
Игра хорошо продавалась как на PlayStation, так и на PC, но рецензенты не оценили ее особенно высоко. В конце концов, режиссер покинул студию Bend после того, как его предложение о создании сиквела было отклонено.
Может ли получиться фильм по Days Gone? Если свести сюжет к его основной идее, то фильм может получиться неплохим, но я бы не ожидал, что фильм будет черпать вдохновение непосредственно из игры.