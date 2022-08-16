MSI публикует страницы продуктов для материнской платы X670

Немного запоздав по сравнению со своими конкурентами, компания MSI наконец-то опубликовала страницы продуктов для трех своих будущих материнских плат X670 и X670E. Это три модели: MEG X670E ACE, MPG X670E Carbon WiFi и Pro X670-P WiFi. Ранее сегодня мы получили первый намек на цену пары этих плат, а теперь у нас есть большинство технических деталей, касающихся самих плат. Как и все другие производители плат, MSI не раскрыла никакой информации о тактовой частоте памяти и, очевидно, никаких подробностей о том, какие процессоры будут поддерживаться. Мы уже имели довольно хорошее представление о том, чего ожидать от этих плат, основываясь на деталях, которые MSI опубликовала на выставке Computex, но такие характеристики, как дизайн питания, тогда не были раскрыты, и мы не получили очень хорошего обзора платы.

MEG X670E ACE, похоже, является платой MSI высокого класса для тех, кто не заинтересован тратить небольшое состояние на плату Godlike, и она должна удовлетворить практически все потребности. Плата имеет 22+2+1-фазную схему питания, и MSI использует тепловые трубки, а также радиатор с уложенными ребрами и бэкплейт MOSFET для охлаждения крупных силовых схем. Другие особенности включают 10 Гбит/с Ethernet, хотя есть только один интерфейс Ethernet, порт USB-C 10 Гбит/с, совместимый с DisplayPort 1.4 (на выставке Computex говорилось, что он совместим с DP 2.0), а также два порта USB-C 20 Гбит/с на задней панели. USB4 нигде не видно, но, скорее всего, это связано с тем, что ASMedia опоздала с хост-контроллером. MSI выбрала конструкцию, в которой полосы x16 PCIe 5.0 от процессора распределены между первыми двумя слотами PCIe x16, а третий слот использует четыре полосы PCIe 5.0 от процессора. Последние четыре полосы PCIe 5.0 от процессора предназначены для одного из слотов M.2 NVMe, а плата имеет еще три слота M.2 PCIe 4.0. Кроме того, MSI также включает дополнительную плату M.2 Xpander-Z Gen5 Dual, которая может принимать еще два твердотельных накопителя PCIe 5.0 NVMe за счет восьми линий PCIe от GPU.

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