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С новым драйвером видеокарты AMD стали лучше работать с Spider-Man Remastered
Последние графические драйверы AMD оптимизированы для Spider-Man Remastered
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Прошлая неделя завершилась выходом новой игры Spider-Man Remastered для ПК. Первоначально являвшийся эксклюзивом для PlayStation, Spider-Man теперь появился на ПК, причем со всеми функциями, которые вы ожидаете от игры для ПК. Компания Nvidia выпустила набор однодневных драйверов для игры, а AMD также выпустила новый оптимизированный драйвер.

AMD выпустила программное обеспечение AMD Software: Adrenalin Edition 22.8.1. Этот новый драйвер позволяет включить Radeon Boost в Halo Infinite, который сочетает динамическое разрешение с переменной скоростью затенения для повышения производительности при минимальном влиянии на качество изображения.
Этот драйвер также добавляет оптимизацию для Marvel"s Spider-Man Remastered, а также Thymesia, обе игры появились на ПК на прошлой неделе. Новое обновление также устраняет несколько остающихся проблем, включая зависания и сбои в таких играх, как Project Zomboid и Stormworks: Build and Rescue. Также должны быть устранены проблемы с мерцанием при использовании гарнитур смешанной реальности с RX 6800XT.

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#spider-man remastered
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