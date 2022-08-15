Новая информация о готовящихся SSD Samsung 990 Pro PCIe 5.0 M.2

С появлением в этом году большего количества платформ с поддержкой PCIe 5.0 производители твердотельных накопителей разрабатывают новые решения для хранения данных, чтобы в полной мере использовать преимущества нового стандарта. Некоторые производители уже объявили о работе над твердотельными накопителями PCIe 5.0, но компания Samsung пока хранит молчание. Однако список, опубликованный PCI-SIG, указывает на то, что компания работает над SSD 990 Pro PCIe 5.0.

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Твердотельные накопители Samsung довольно популярны среди сборщиков ПК, многие считают их лучшими, особенно варианты Pro. Основываясь на их успехе, вполне разумно ожидать, что Samsung выпустит новые SSD с поддержкой стандарта PCIe 5.0. На данный момент мы по-прежнему мало что знаем о них, но PCI-SIG недавно подтвердила, что модель 990 Pro находится в разработке.

В таблице с описанием SSD указано, что он использует интерфейс M.2, но не указан форм-фактор. Однако мы можем предположить, что он будет использовать стандартный размер 2280. Другие SSD Samsung PCIe 5.0, перечисленные в таблице, включают уже доступный SSD PM1743 U.2 и еще не представленные SSD PM1743 U.3 и PM1743 E3.S.

На данный момент у Intel уже есть несколько материнских плат, поддерживающих этот стандарт. AMD выпустит свои первые материнские платы с поддержкой PCIe 5.0 позднее в этом году вместе с новыми процессорами Ryzen серии 7000 для настольных ПК.

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