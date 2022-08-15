В последнее время компания Bungie подает иски против продавцов и создателей читов, пытаясь искоренить мошенничество в Destiny 2. По большей части Bungie выигрывает эти дела, но в начале этого года она наткнулась на стену, когда иск против AimJunkies был отклонен судьей. Теперь продавец читов хочет подать собственный иск против Bungie.
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Иск Bungie против AimJunkies был отклонен еще в мае, когда судья согласился с тем, что читы являются "оригинальным программным обеспечением" и не нарушают авторских прав Bungie. Как правило, нарушение авторских прав находится в центре этих исков против продавцов читов.
Как сообщают TorrentFreak и PCGamer, компания AimJunkies не довольна тем, что иск был отклонен, и активно рассматривает свой собственный судебный иск против Bungie. Производитель читов направляет повестки в суд таким компаниям, как Valve и Google, чтобы получить информацию, которая поможет ему доказать, что его читы не повредили продажам Destiny 2 или количеству игроков.
AimJunkies также утверждает, что ее читы "просто делают то, что Steam и многие другие делают с помощью оверлеев", и утверждает, что "предлагала сотрудничать с Bungie" в прошлом.
Bungie пока не ответила на заявления AimJunkies и ее материнской компании Phoenix Digital Group.