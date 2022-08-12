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SCHENKER выпустил новейший ноутбук XMG NEO 17 M22 - Ryzen 9 6900HX, RTX 3080 Ti
Выпущен SCHENKER XMG NEO 17 M22 - Ryzen 9 6900HX, RTX 3080 Ti, дисплей 16x10, жидкостное охлаждение
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Компания XMG добавляет две модели с Ryzen 6900HX от AMD к своей серии NEO. Модель NEO 17 была полностью переработана и оснащена клавиатурой с переключателями MX ULP Tactile RGB от CHERRY, дисплеем 16:10 с разрешением 2560 x 1600 пикселей, батареей емкостью 99 Втч и обновленной системой охлаждения, которая может полностью использовать пределы мощности видеокарты (вплоть до GeForce RTX 3080 Ti). NEO 15, с другой стороны, представляет собой обновление платформы на базе существующего шасси. Новая версия AMD (модель поколения M22) совместима с внешней системой жидкостного охлаждения ноутбука XMG OASIS и, в отличие от версии Intel, представленной в начале года (модель поколения E22), полностью совместима с VR.

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Благодаря процессору AMD Ryzen 9 6900HX с 8 ядрами и 16 потоками, а также свободно конфигурируемым видеокартам Nvidia (GeForce RTX 3080 Ti, 3080 и 3070 Ti), новый NEO 17 обладает мощным потенциалом. Кроме того, XMG оснастила ноутбук для игр и создания контента мощной системой охлаждения: Благодаря пяти тепловым трубкам, отдельным радиаторам на всех четырех воздухоотводах и двум 11-мм вентиляторам с ненавязчивым низкочастотным звуком, даже 175-ваттная RTX 3080 Ti с 16 ГБ GDDR6 VRAM (150 Вт плюс 25 Вт Dynamic Boost 2.0) может постоянно работать на полной мощности. AMD Ryzen 9 6900HX также постоянно работает при 65 ваттах под полной нагрузкой, а пики форсирования достигают 85 ватт.

Как и новый NEO 15 (M22), ноутбук может быть дополнен опциональной внешней жидкостной системой охлаждения ноутбука XMG OASIS. Среди преимуществ - значительно более тихая работа при полной нагрузке, а также более низкие температуры CPU и GPU. В то время как профиль производительности Overboost, который можно выбрать одним нажатием кнопки, уже обеспечивает максимальные пределы мощности, центр управления XMG предлагает опытным экспертам широкий спектр дополнительных опций настройки.

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