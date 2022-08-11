Раскрыта розничная коробка AMD Ryzen 9 7000 Series

Вот первый рендер розничной коробки AMD Ryzen 7000-серии. Здесь показано, как может выглядеть упаковка PIB для Ryzen 9 7000 серии. На ней изображена, возможно, толстая картонная коробка с окном процессора, расположенным спереди и по центру, а не с одной из сторон. На лицевой стороне изображен заметный темный логотип AMD Arrow с окном процессора в центре. На боковой стороне изображен логотип Ryzen с фирменным расширением "9". Судя по всему, коробка Ryzen 9 серии 7000 имеет конструкцию типа лотка, в которой внутренний лоток выдвигается с боков. Возможно, Ryzen 7 7000 и Ryzen 5 7000 поставляются в более простой монолитной картонной коробке.

Источник этого рендера также сообщил VideoCardz, что Ryzen 7 7700X выйдет на рынок по цене SEP, идентичной цене Ryzen 7 5700X, которая составляет 299 долларов США. С другой стороны, цена 7800X может быть выше, чем у 5800X, что может составить около 399 долларов США. Аналогично, Ryzen 9 7900X и 7950X могут стоить дороже, чем 5900X и 5950X. Ожидается, что AMD представит процессоры Ryzen 7000 серии "Zen 4" для настольных ПК 29 августа, а их появление на рынке запланировано на 15 сентября.

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