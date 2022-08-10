Ни для кого не секрет, что рынок видеокарт в последние пару лет был в полном беспорядке: отсутствие запасов и заоблачно высокие цены не позволяли многим сделать апгрейд. Недавно мы наконец-то начали видеть графические процессоры, достигшие MSRP-цен, но продажи замедлились, и компания Nvidia предупредила о значительном снижении доходов от игр.
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Игровой доход Nvidia включает все видеокарты GeForce. Согласно предварительному прогнозу по доходам компании за 2 квартал, здесь будет наблюдаться спад: доходы от игр упадут на 44% по сравнению с 1 кварталом и на 33% по сравнению со 2 кварталом 2021 года. Тем не менее, Nvidia ожидает, что доходы от игровой индустрии составят около 2,04 миллиарда долларов за квартал.
Кто-нибудь из вас приобрел графический процессор RTX 30 в ходе последних продаж, или вы пока воздерживаетесь от приобретения видеокарт нового поколения?