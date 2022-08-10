Nvidia предупреждает о значительном снижении доходов от игр на фоне замедления продаж RTX 30

Ни для кого не секрет, что рынок видеокарт в последние пару лет был в полном беспорядке: отсутствие запасов и заоблачно высокие цены не позволяли многим сделать апгрейд. Недавно мы наконец-то начали видеть графические процессоры, достигшие MSRP-цен, но продажи замедлились, и компания Nvidia предупредила о значительном снижении доходов от игр.

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Игровой доход Nvidia включает все видеокарты GeForce. Согласно предварительному прогнозу по доходам компании за 2 квартал, здесь будет наблюдаться спад: доходы от игр упадут на 44% по сравнению с 1 кварталом и на 33% по сравнению со 2 кварталом 2021 года. Тем не менее, Nvidia ожидает, что доходы от игровой индустрии составят около 2,04 миллиарда долларов за квартал.

Ожидается, что общий доход Nvidia во втором квартале снизится на 19 процентов по сравнению с первым кварталом и составит около $6, 70 млрд, несмотря на увеличение доступности видеокарт RTX 30 в розничной продаже. По словам Nvidia, низкий прогноз в первую очередь связан с более низкими продажами игровых продуктов. Nvidia также ожидает, что "сложные рыночные условия" сохранятся в третьем квартале.

Кто-нибудь из вас приобрел графический процессор RTX 30 в ходе последних продаж, или вы пока воздерживаетесь от приобретения видеокарт нового поколения?

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