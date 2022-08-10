Metalfish Y2 - это корпус для ПК формата Mini-ITX, который может служить аквариумом для рыбок

Если вы заядлый компьютерный геймер, у которого есть домашняя рыбка, то теперь вы можете разместить свою систему и своего маленького друга в одном пространстве с помощью корпуса Metalfish Y2. Разделенный на две секции, этот уникальный корпус позволяет установить ПК в нижней половине и создать среду обитания для рыбки в верхней секции.

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Как сообщается на странице продукта корпуса, две половины разделены слоем акрила толщиной 3 мм. Что касается остальных стенок аквариума, то их толщина составляет 5 мм. Имея размеры 370x250x290 мм (LxWxH), этот 13-литровый корпус поставляется с 2 предустановленными 92-мм RGB-вентиляторами на передней панели.

Благодаря своей конструкции, только около половины 13-литрового объема может быть использовано для размещения компонентов ПК, поэтому не надейтесь установить материнские платы ATX или длинные видеокарты. В лоток для материнских плат размером 245x220 мм можно установить платы M-ATX и Mini-ITX. Кроме того, есть место для 2,5-дюймового накопителя, процессорных кулеров высотой до 90 мм и графических процессоров длиной 200 мм (220 мм без предустановленных вентиляторов). Совместимость с блоками питания ограничена блоками размером 1U и Flex.

Корпус доступен в Китае, его стоимость составляет около 70 долларов США, что вполне доступно, учитывая его экстравагантный внешний вид.

Я не думаю, что кто-то из нас задумывался о создании аквариума внутри ПК, но, очевидно, кто-то решил, что это хорошая идея. Возможно, секцию аквариума можно использовать в качестве террариума для размещения черепахи и избавления от беспокойства по поводу емкости с водой на случай пожара.

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