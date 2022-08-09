MSI также выпускает видеокарту Intel Arc A380 с индивидуальным охлаждением

Компания MSI только что представила свою первую видеокарту Arc Alchemist, став последним дополнением к списку партнеров Intel по AIB. Как и большинство других видеокарт Arc A380 для настольных ПК, A380 от MSI на данный момент доступна только в Китае и поставляется только в составе некоторых предварительно собранных ПК. Помимо A380, MSI также подтвердила выпуск более дешевой модели Arc A210, которую MSI планирует использовать в ПК MSI Pro DP130.

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Начиная с MSI Arc A380, эту низкопрофильную карту с двумя вентиляторами можно увидеть на TaoBao (через VideoCardz). Эта видеокарта будет поставляться со стоковыми настройками, с тактовой частотой 2000 МГц, 6 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 15,5 Гбит/с и TDP 75 Вт. Доступные видеовыходы включают порт HDMI и DisplayPort. Видеокарта будет поставляться в составе готовых систем MSI с процессорами 10-го или 12-го поколения. В зависимости от процессора цена варьируется между ¥3599 (£441) и ¥4399 (£540).

Intel Arc A310 неоднократно упоминался в отчетах, но компания Intel пока не подтвердила его существование. Однако MSI, возможно, подтвердила его существование, указав GPU в спецификации для готовящегося к выпуску ПК.

На странице продукта MSI Pro DP130 можно увидеть, что этот офисный ПК имеет четыре варианта GPU, из которых два - Nvidia, а два других - Intel. Одна из двух альтернатив Intel - это карта A380, вероятно, та самая, о которой говорилось выше. Другой вариант - A310, который должен выглядеть очень похоже на карту A380, что подтверждает наличие еще одной карты Intel начального уровня в линейке настольных ПК Arc Alchemist.

Медленное поступление графических процессоров Intel Arc продолжается. Тем не менее, Intel, похоже, наращивает свои маркетинговые усилия, поэтому в ближайшее время стоит ожидать официальных новостей о Arc A770 и A750.

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