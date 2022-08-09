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Micron выпускает более быстрые модули GDDR6X для новых видеокарт NVIDIA
Micron выпускает более быстрые модули GDDR6X, предположительно для графических процессоров Nvidia следующего поколения
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Перед выпуском серии RTX 30 компании Micron и Nvidia тесно сотрудничали в области памяти GDDR6X, чтобы повысить скорость графических карт Nvidia. Теперь компания Micron начала производство более быстрых модулей GDDR6X, по-видимому, в рамках подготовки к выпуску видеокарт Nvidia следующего поколения.

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В обновлении на своем сайте (через Videocardz) компания Micron сообщила, что память GDDR6X со скоростью 24 Гбит/с уже находится в производстве, что повышает скорость по сравнению с памятью GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с, используемой в видеокартах текущего поколения. Эта новость появилась всего за пару месяцев до ожидаемого запуска графических процессоров следующего поколения от Nvidia. В настоящее время видеокарты RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070 ожидаются в 4 квартале.

Ранее только Nvidia использовала память Micron серии X. Так было в случае с GDDR5X, и так было до сих пор с GDDR6X. Учитывая это, вполне вероятно, что Micron производит эти более быстрые модули GDDR6X для новых видеокарт Nvidia.

Nvidia еще не сделала никаких официальных анонсов следующего поколения видеокарт GeForce. Это довольно хороший знак того, что Nvidia выпускает новые видеокарты. Будет ли память 24 Гбит/с GDDR6X использоваться в первой партии новых GPU, или она будет зарезервирована для high-end GPU серии Ti или Titan, пока неясно.

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