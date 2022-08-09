Evolve совершает впечатляющее возвращение под руководством сообщества

Прошло несколько лет с тех пор, как компания 2K закрыла Evolve, выведя многопользовательскую игру 4v1 от Turtle Rock в офлайн. Несколько недель назад фан-сервер Evolve в Discord обнаружил, что многопользовательские сервисы игры таинственным образом вернулись в онлайн, и с тех пор игра потихоньку возвращается, а количество игроков выросло более чем на 1000%.

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После обнаружения того, что матчмейкинг снова работает, количество игроков Evolve Stage 2 в июле выросло более чем на 1000%, доведя пиковое количество одновременных игроков до 1 607 - в предыдущем месяце в игру одновременно играл всего 31 человек. За последние 30 дней в Evolve было зарегистрировано более 2 300 одновременных игроков.

Кроме того, сервер Evolve Reunited Discord, посвященный игре, новостям и объединению групп, насчитывает более 20 000 участников.

Интересно, что хотя изначально считалось, что кто-то из 2K вернул многопользовательские серверы в онлайн, издатель утверждает, что он ничего не трогал. Однако они также не планируют вмешиваться и возвращать игру в оффлайн, позволяя нынешнему сообществу наслаждаться игрой как есть.

Поскольку Evolve внезапно вернулась в центр внимания и, похоже, набрала приличное количество игроков, будет интересно посмотреть, решит ли 2K поддержать это каким-либо официальным способом и, возможно, возродить многообещающую франшизу.

Многим игрокам очень понравилась Evolve до ее запуска, но DLC и микротранзакции первого дня подпортили впечатление от игры. На данный момент эти вещи были удалены из игры, остался только основной геймплей, и это, похоже, находит отклик у аудитории возвращающихся игроков. Учитывая все это, как вы думаете, стоит ли 2K возвращать Evolve?

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