Утечка кадров из Diablo 4 случилась после игрового теста Blizzard

Компания Blizzard показала значительную часть геймплея Diablo 4 еще в июне, но многое в игре до сих пор держится в секрете. Недавно мы узнали, что Blizzard проводит альфа-тест игры в формате "друзья и семья", приглашая поиграть в игру небольшой круг людей, имеющих отношение к студии. Это привело к нескольким утечкам.

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В сети появились новые кадры игрового процесса Diablo 4, и Blizzard оперативно удалила эти видеозаписи, подав на них иски DMCA. Утечка геймплея включает экран настройки персонажа, а также экран настройки игры, где вы выбираете параметры кампании и настройки сложности.

На видео четко виден водяной знак, так что Activision Blizzard, скорее всего, уже определила, откуда произошла утечка, и отозвала доступ, поэтому не стоит ожидать, что из этого выйдет что-то еще.

В Diablo 4 будут "мировые уровни" сложности, и утечка показывает, что в учебнике есть два мировых уровня сложности - один для новичков и один для ветеранов. Мы ожидаем увидеть больше вариантов сложности в финальной версии игры.

Blizzard еще не объявила дату запуска Diablo 4, но компания Blizzard уже начала принимать заявки на участие в бета-версии игры. Выход полной версии игры ожидается где-то в 2023 году.

Утечка не вызывает особого восторга и мало что раскрывает. Тем не менее, Blizzard, скорее всего, отнесется к этому очень серьезно, поскольку утечка произошла непосредственно из частной тестовой сборки, предоставленной "друзьям и родственникам".

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