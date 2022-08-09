Трудно игнорировать тот факт, что развертывание GPU Arc Alchemist от Intel идет очень медленно. На данный момент запущен только графический процессор начального уровня A380 для настольных ПК, и только в некоторых регионах. Более мощные графические процессоры A750 и A770 должны появиться "этим летом", но, согласно отчету, опубликованному на этой неделе, Intel испытывает проблемы с привлечением партнеров из-за "проблем с качеством".
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Согласно отчету Igor"s Lab, один из "больших партнеров" Intel приостановил производство видеокарт Arc Alchemist. Утверждается, что производство было приостановлено из-за "проблем с качеством". Также было высказано предположение, что партнеры не получают такого же уровня поддержки по RMA и возврату по сравнению со сделками с AMD и Nvidia.
Также предполагается, что Intel будет ориентироваться в первую очередь на рынок OEM и системной интеграции, а не на розничную торговлю, что может поставить под вопрос доступность.
Несмотря на медленное развертывание Intel, сейчас компания готовится к выпуску видеокарт A750 и A770 и начала более открыто обсуждать производительность, поделившись первыми игровыми бенчмарками A750.
Поскольку выпуск графических процессоров Arc Alchemist занимает так много времени, а поддержка AiB все еще не определена, вокруг запуска остается много вопросительных знаков. Остается надеяться, что в ближайшие недели ситуация прояснится.