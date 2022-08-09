Запуск графического процессора Arc от Intel, как сообщается, затруднен проблемами

Трудно игнорировать тот факт, что развертывание GPU Arc Alchemist от Intel идет очень медленно. На данный момент запущен только графический процессор начального уровня A380 для настольных ПК, и только в некоторых регионах. Более мощные графические процессоры A750 и A770 должны появиться "этим летом", но, согласно отчету, опубликованному на этой неделе, Intel испытывает проблемы с привлечением партнеров из-за "проблем с качеством".

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Согласно отчету Igor"s Lab, один из "больших партнеров" Intel приостановил производство видеокарт Arc Alchemist. Утверждается, что производство было приостановлено из-за "проблем с качеством". Также было высказано предположение, что партнеры не получают такого же уровня поддержки по RMA и возврату по сравнению со сделками с AMD и Nvidia.

Также предполагается, что Intel будет ориентироваться в первую очередь на рынок OEM и системной интеграции, а не на розничную торговлю, что может поставить под вопрос доступность.

Несмотря на медленное развертывание Intel, сейчас компания готовится к выпуску видеокарт A750 и A770 и начала более открыто обсуждать производительность, поделившись первыми игровыми бенчмарками A750.

Поскольку выпуск графических процессоров Arc Alchemist занимает так много времени, а поддержка AiB все еще не определена, вокруг запуска остается много вопросительных знаков. Остается надеяться, что в ближайшие недели ситуация прояснится.

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