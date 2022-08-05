Интел Core i9-13900 "Raptor Lake" без крышки, показывает на 23% большую матрицу, чем Alder Lake

Expreview снял завесу с инженерного образца Intel Core "Raptor Lake", дав нам возможность впервые взглянуть на то, что станет последним монолитным кремниевым клиентским процессором Intel перед тем, как компания перейдет на микросхемы следующего поколения "Meteor Lake". Чип, представленный здесь, - это i9-13900, который максимально использует возможности матрицы "Raptor Lake-S", имея все 8 P-ядер "Raptor Cove" и 16 E-ядер "Gracemont", физически присутствующих на матрице, а также 36 МБ общего кэша L3 и iGPU на базе графической архитектуры Xe-LP.

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Кристалл "Raptor Lake-S" построен на том же техпроцессе Intel 7 (10 нм Enhanced SuperFin), что и "Alder Lake-S". Площадь кристалла "Raptor Lake-S" (8P+16E) составляет 23,8 мм x 10,8 мм, или 257 мм², что на 49 мм² больше, чем у кристалла "Alder Lake-S" (8P+8E) (около 209 мм²). Увеличение площади кристалла обусловлено не только двумя дополнительными кластерами E-ядер, но и большим объемом кэша L2 для кластеров E-ядер (4 МБ против 2 МБ), а также большим объемом кэша L2 для ядер P (2 МБ против 1,25 МБ); кроме того, увеличен общий кэш L3 (36 МБ против 30 МБ). Само P-ядро "Raptor Cove" может быть немного больше, чем его предшественник "Golden Cove".

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