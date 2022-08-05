Линейка материнских плат ASRock AMD X670E охватывает пять ценовых категорий

Компания ASRock представляет целых пять моделей материнских плат на базе чипсета AMD X670E для грядущих процессоров Ryzen 7000 серии Socket AM5. Линейка включает близнецов X670E Taichi и X670E Taichi Carrara на вершине; за ними следуют X670E Steel Legend, X670E Pro RS и X670E Phantom Gaming Lightning. X670E Taichi/Carrara оснащены огромным 26-фазным VRM, который, судя по тенденциям, может использовать каскады мощностью от 90 до 105 А. Вы получите два слота PCi-Express 5.0 x16 (x8/x8 при обоих заполненных слотах), как минимум два слота Gen 5 M.2, подключенных к SoC, дополнительные слоты Gen 5 M.2 из чипсета и множество вариантов подключения.

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Отличительной особенностью двух плат Taichi является то, что Carrara не использует матово-черную тему дизайна "шестеренки", а вместо этого имеет вид белого мрамора. Неизвестно, является ли мраморный рисунок отпечатком, или ASRock использовала настоящий камень. ASRock пыталась повысить продажи своих плат Steel Legend в течение последних нескольких поколений, и похоже, что X670E Steel Legend станет третьей платой в этой серии, без PG Velocita SKU в поле зрения. Вы получаете всего один PCI-Express 5.0 x16, как минимум два слота Gen 5 M.2, пару слотов Gen 4 M.2 и достаточно высококлассные возможности подключения, включая WLAN.

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