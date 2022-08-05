Компания ASRock представляет целых пять моделей материнских плат на базе чипсета AMD X670E для грядущих процессоров Ryzen 7000 серии Socket AM5. Линейка включает близнецов X670E Taichi и X670E Taichi Carrara на вершине; за ними следуют X670E Steel Legend, X670E Pro RS и X670E Phantom Gaming Lightning. X670E Taichi/Carrara оснащены огромным 26-фазным VRM, который, судя по тенденциям, может использовать каскады мощностью от 90 до 105 А. Вы получите два слота PCi-Express 5.0 x16 (x8/x8 при обоих заполненных слотах), как минимум два слота Gen 5 M.2, подключенных к SoC, дополнительные слоты Gen 5 M.2 из чипсета и множество вариантов подключения.
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Отличительной особенностью двух плат Taichi является то, что Carrara не использует матово-черную тему дизайна "шестеренки", а вместо этого имеет вид белого мрамора. Неизвестно, является ли мраморный рисунок отпечатком, или ASRock использовала настоящий камень. ASRock пыталась повысить продажи своих плат Steel Legend в течение последних нескольких поколений, и похоже, что X670E Steel Legend станет третьей платой в этой серии, без PG Velocita SKU в поле зрения. Вы получаете всего один PCI-Express 5.0 x16, как минимум два слота Gen 5 M.2, пару слотов Gen 4 M.2 и достаточно высококлассные возможности подключения, включая WLAN.