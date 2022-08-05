MSI демонстрирует MEG X670E Godlike на мероприятии AMD

Ранее на этой неделе произошла утечка некоторых деталей, включая разметку печатной платы MSI MEG X670E Godlike, но теперь MSI поделилась некоторыми дополнительными подробностями, включая фотографию платы. На самом деле, MSI поделилась большинством спецификаций платы Godlike во время выставки Computex, но компания не опубликовала тогда ее фотографию. Однако теперь мы знаем дизайн питания, который состоит из 24+2 фаз и каскада питания на 105 A. MSI также создала свои собственные безвинтовые слоты M.2, а также радиаторы, которые просто защелкиваются после установки SSD, хотя не похоже, что плата Godlike имеет безвинтовые радиаторы для более чем одного накопителя M.2.

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Другие особенности включают Ethernet 10 и 2, 5 Гбит/с, а также модуль AMD RZ616 WiFi 6E. Насколько нам известно, MSI не стала использовать USB4, и на презентации MSI ничего не было сказано о USB4. MSI также, похоже, пропустила видеовыходы на этой плате, но вполне возможно, что один из портов USB-C будет поддерживать вывод изображения на дисплей, хотя на выставке Computex этого не было. Как и многие другие платы X670E, Godlike поддерживает зарядку от USB PD мощностью 60 Вт через передний порт USB-C.

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