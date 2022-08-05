ASUS представила ROG Crosshair X670E Hero и ROG Crosshair X670E Extreme

Во время мероприятия AMD Meet the Experts компания ASUS раскрыла больше подробностей о своей плате ROG Crosshair X670E Extreme, которую компания показала на выставке Computex. Однако, ASUS также представила плату ROG Crosshair X670E Hero, которую компания не показывала до мероприятия AMD. Обе платы оснащены парой портов USB4, причем оба порта поддерживают режим DisplayPort Alt Mode. Обе платы оснащены еще двумя портами USB-C, а также семью портами USB-A. Extreme имеет 10 Гбит/с и 2, 5 Гбит/с Ethernet, в то время как Hero довольствуется 2, 5 Гбит/с Ethernet, хотя у нее есть выход HDMI. Обе платы имеют полный набор аудиоразъемов и поддержку WiFi 6E, а также расположенные сзади кнопки очистки CMOS и BIOS FlashBack.

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При ближайшем рассмотрении плата Hero имеет два слота PCIe x16 PCIe, а также один открытый слот PCIe x1. Плата поддерживает четыре слота M.2 NVMe для твердотельных накопителей и поставляется с платой PCIe 5.0 для пятого накопителя. Она также оснащена шестью портами SATA, передним разъемом для порта USB 3.2 2x2 USB-C 20 Гбит/с, который также поддерживает до 60 Вт USB PD и Qualcomm Quick Charge 4+. Плата Hero будет оснащена 18-фазной схемой питания, а Extreme - 22-фазной, обе с каскадом питания на 110 ампер. ASUS перешла на аудиорешение на базе USB-кодека ALC4082, а на Extreme будет установлен аудиокодек ESS ES9218. ASUS также переносит на эти платы решение Q-Release для видеокарт, а также Q-Latch для твердотельных накопителей M.2.

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