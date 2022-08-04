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Появился первый водоблок для видеокарты Intel Arc Alchemist A380
Bykski представляет первый водоблок для GPU Intel Arc
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Первая видеокарта Intel Arc Alchemist, A380, теперь может работать в паре с водоблоком. Компания Bykski создала первый водоблок для графического процессора для видеокарты Gunnir Arc A380 Photon 6G OC.

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Блок GPU Bykski I-GNA380-X (через @Haze2K1) официально совместим только с картой A380 от Gunnir, но это может быть связано с тем, что пока это единственная карта Intel Arc Alchemist, доступная для настольных ПК. На данный момент неизвестно, основана ли карта Gunnir A380 на эталонном дизайне Intel или в ней используется собственная компоновка. Если это первый вариант, то партнеры AIB могут выпустить карты A380, совместимые с водяным кулером Bykski, позднее.

Остается открытым вопрос, зачем Bykski выпускать водоблок для GPU для карты с TDP 92 Вт? Графические процессоры с низким энергопотреблением, такие как эти, могут охлаждаться даже пассивным решением. Учитывая это, пользовательский контур охлаждения не кажется необходимым для данного GPU, хотя блок имеет однослотовую конструкцию, так что это вариант для тех, кто ищет более компактный кулер.

Блок GPU Byski Gunnir Arc A380 поставляется в комплекте с бэкплейтом.

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