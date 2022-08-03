Процессор AMD Ryzen 7000 Series работает с твердотельным накопителем Phison PCIe 5.0 с 232-слойной флэш-памятью NAND от Micron

Во время саммита Flash Memory Summit в этом году компания Phison, известная своими контроллерами SSD, а теперь и флеш-накопителями, продемонстрировала систему под управлением процессоров AMD Ryzen 7000 серии, основанных на архитектуре Zen 4. Что интересно в показанной спецификации, так это то, что в системе работал инженерный образец нового процессора на базе Zen 4. Твердотельный накопитель PCIe 5.0 с контроллером Phison PS5026-E26, также называемый E26, работает на базе новейшей 232-слойной флэш-памяти TLC NAND компании Micron. Эта новая технология NAND также обеспечит большую плотность на рынке, обещая более высокую выносливость, более высокую скорость чтения/записи и более высокую эффективность.

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В новой платформе AM5 от AMD поддержка твердотельных накопителей PCIe 5.0 является приятным дополнением. И сегодня у нас есть несколько предварительных тестов, которые показывают, насколько быстро могут работать эти SSD. В CrystalDiskMark 8.0.4 скорость чтения и записи составила более 10 ГБ/с. Контроллер E26 способен работать со скоростью 12 ГБ/с, поэтому необходима более точная настройка. Поскольку это ранний образец, можно надеяться, что окончательные характеристики будут лучше. Система работает на инженерном образце шестиядерного, двенадцатипоточного процессора Zen 4 с неизвестными тактовыми частотами под кодовым названием 100-000000593-20_Y. После выхода платформы AMD AM5 и появления на прилавках в сентябре твердотельных накопителей на базе Phison мы, скорее всего, увидим больше подобных технологий.

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