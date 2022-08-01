Не долго музыка играла, Оптан оказался никому не нужен

Во время телефонного разговора о доходах Intel за второй квартал Пэт Гелсингер, генеральный директор компании, объявил о планах по закрытию бизнеса памяти Optane. По словам Гелсингера, отчасти это связано с переходом индустрии на другие технологии, которые стали более популярными, чем Optane.

По данным Tom"s Hardware, Intel придется заплатить 559 миллионов долларов за обесценивание запасов. Процесс закрытия подразделения памяти Optane уже идет. После его завершения Intel будет продолжать поддерживать существующих клиентов Optane и помогать им в переходе на другие технологии.

Новость не удивительна, учитывая, что Intel уже продала свое подразделение SSD-накопителей компании SK Hynix в 2020 году. Сделка включала только продукты для хранения данных потребительского класса, а Intel оставила себе IP, ориентированные на центры обработки данных и серверы.

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Более того, мы также должны обратить внимание на Micron, единственного производителя 3D XPoint. В 2021 году производитель памяти продал единственный завод по производству 3D XPoint компании Texas Instruments, оставив Intel без производства базовой технологии.

Закрытие подразделения предполагает, что Intel не нашла заинтересованного покупателя для продолжения разработки памяти Optane и 3D XPoint, базовой технологии, лежащей в основе Optane. Не найдя покупателя, Intel была вынуждена заплатить 559 миллионов долларов за списание запасов памяти.

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