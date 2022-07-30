Darktide на ПК отложили на 2,5 месяца

Изначально Fatshark планировала выпустить Warhammer 40, 000: Darktide на ПК и консолях Xbox в сентябре, но теперь игра снова отложена. После того, как игра была перенесена с 2021 года на "начало 2022 года", она была снова перенесена на сентябрь. Теперь разработчики надеются выпустить игру в ноябре.

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В дополнение к и без того насыщенному периоду выхода игр с октября по ноябрь, Fatshark планирует выпустить Warhammer 40, 000: Darktide на ПК 30 ноября. Владельцам Xbox Series X/S придется подождать немного дольше: релиз для консоли должен состояться "вскоре после этого", но точные сроки не были объявлены.

Похоже, что Darktide пришлось пройти нелегкий путь до запуска, и теперь игра будет выпущена в середине плотного графика. Однако, учитывая, что Darktide станет игрой первого дня Xbox Game Pass, игра должна найти довольно большую аудиторию.

Warhammer 40, 000: Darktide - это кооперативный экшен для 4 игроков, действие которого разворачивается в городе-улье Тертиум. Геймплей игры похож на Vermintide, но с новыми врагами, оружием, картами и персонажами. Игры серии Vermintide всегда были очень веселыми, так что, надеюсь, Darktide продолжит эту традицию, когда выйдет.

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