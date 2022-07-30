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Rockstar очень мало публично рассказывала о Grand Theft Auto 6. Единственное официальное сообщение, которое мы получили до сих пор, - это подтверждение того, что игра находится в разработке. За последние несколько лет мы видели множество слухов о Grand Theft Auto 6, но лишь несколько достоверных утечек. Теперь, благодаря новому отчету Джейсона Шрайера, мы получили первое реальное представление о разработке игры.

В статье, посвященной изменениям во внутренней культуре Rockstar, со ссылкой на многочисленные источники в Rockstar, Шрайер сообщает, что в Grand Theft Auto 6 изначально планировалось создать карту, охватывающую несколько областей Северной Америки и Южной Америки. Однако, после радикальных изменений во внутренней практике и новой политики "никакого хруста", эта идея была сокращена до более управляемой карты, сосредоточенной на вымышленной версии Майами (Vice City) и некоторых его окрестностях.

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В Grand Theft Auto 6 также появится пара главных героев, один из которых будет женщиной, по мотивам Бонни и Клайда. Несмотря на некоторые компромиссы, которые были сделаны для того, чтобы уместить игру в приемлемые рамки, что является обычным делом при разработке игр, прогресс, очевидно, был медленнее, чем ожидалось в эпоху отсутствия кризиса для Rockstar.

Компания в целом все еще адаптируется, и в Rockstar также произошел ряд изменений в руководстве. Многие сотрудники довольны новым подходом и более расслабленным графиком, но некоторые ушли из-за медленного прогресса. Хотя аналитики ожидают, что Grand Theft Auto 6 появится в 23-24 финансовом году Take-Two, разработчики, работающие над игрой, утверждают, что до этого еще как минимум два года.
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