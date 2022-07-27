Флагманский графический процессор следующего поколения Nvidia может быть оснащен 48 ГБ памяти GDDR6X

Вокруг следующего поколения видеокарт GeForce RTX от Nvidia ходит множество слухов. Мы уже слышали несколько заявлений о RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070. Согласно новому слуху, будет выпущена еще более мощная видеокарта на базе чипа AD102.

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По данным kopite7kimi, Nvidia работает над видеокартой на базе GPU AD102-450-A1 с 18 176 ядрами CUDA. Эта карта, очевидно, будет использовать другую плату, чем RTX 4090, а также обновленную подсистему памяти с 48 ГБ памяти GDDR6X с тактовой частотой 24 Гбит/с. Также утверждается, что видеокарта может иметь ТБП мощностью 800 Вт.

Судя по спецификациям, если этот GPU действительно существует, он вполне может быть Titan следующего поколения или, возможно, RTX 4090 Ti. Скорее всего, сначала мы увидим другие видеокарты серии RTX 40: слухи утверждают, что RTX 4090 выйдет в 2022 году, а за ним последуют RTX 4080 и RTX 4070.

С 800-ваттным TBP большинству людей, скорее всего, понадобится заменить блок питания на более мощный, прежде чем устанавливать такую карту в свою систему. Однако пока ничего официально не объявлено, поэтому, как всегда, рассматривайте эту информацию как слухи, а не как факт.

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