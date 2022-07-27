ASRock стала партнером Intel Arc Board, демонстрирует заказную плату A380 Challenger

Компания ASRock стала одним из партнеров Intel по выпуску плат для видеокарт Arc "Alchemist" и уже готова представить свою плату Arc A380 Challenger с индивидуальным дизайном, изображенную ниже. Компания присоединяется к китайской Gunnir, чтобы вывести на рынок одни из первых графических карт на базе пока еще неуловимых GPU от Intel. Пользовательская карта A380 под брендом ASRock появилась на китайском сайте социальных сетей Bilibili, демонстрируя экономичный дизайн с простым алюминиевым моноблочным вентилятором-радиатором. Плата питается от одного 8-контактного разъема PCIe и, как и карта A380 от Gunnir, имеет спартанский вид печатной платы. О глобальной доступности пока ничего не сообщается, и ASRock может ограничиться рынком Китая.

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