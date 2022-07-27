Компания ASRock хорошо известна своими материнскими платами, но в последние годы мы видим, что компания расширяет свою деятельность в новых областях. Вскоре ASRock представит публике свой первый набор игровых мониторов, который, как сообщается, начнется с пяти дисплеев.
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Как выяснил @momomo_us, ASRock пока что представила пять мониторов только в корейскую комиссию по связи KCC. Начиная с PG34WQ15R, это 34-дюймовый изогнутый монитор с панелью VA, разрешением 3440×1440, частотой обновления 165 Гц и поддержкой FreeSync Premium. Другой изогнутый монитор - PG27Q15R, но его технические характеристики неизвестны. Тем не менее, судя по названию, он должен быть оснащен 27-дюймовой изогнутой панелью VA с разрешением QHD.Затем у нас есть PG27FF, который выглядит как стандартный FHD монитор с панелью IPS, частотой обновления 165 Гц и поддержкой FreeSync Premium. Еще одна плоская панель, представленная ASRock, - PG32QF, но, как и в случае с PG27Q15R, спецификации не были подробно описаны. Тем не менее, название говорит о том, что она будет поставляться с 32-дюймовой панелью с разрешением QHD. Последняя модель - PG42U, которая, судя по названию, должна быть большим 42-дюймовым 4K (UHD) монитором.
К сожалению, нет никаких сведений о том, когда эти мониторы будут официально объявлены для покупателей, и мы не знаем, будут ли эти мониторы продаваться по всему миру или только в нескольких избранных странах.
В последнее время на рынок мониторов вышло несколько компаний, производящих компьютерное оборудование. Недавно Corsair и NZXT также представили новые мониторы.