Intel подтверждает видеокарты Arc A770 и A750 объемом 16 и 8 ГБ

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В преддверии запуска графических процессоров Arc для настольных ПК Intel компания проводила конкурс "Охота на мусор", чтобы привлечь фанатов к участию. Теперь Intel сообщила, что некоторым победителям будут отправлены видеокарты Arc A770 и A750.

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Как сообщает VideoCardz, Intel также подробно рассказала о том, сколько VRAM будет у каждой видеокарты. Как вы уже догадались, приз за графический процессор класса "премиум" - Arc A770, а приз за графический процессор класса "производительность" - Arc A750. Первая будет иметь целых 16 ГБ памяти GDDR6, а вторая - 8 ГБ памяти GDDR6.

Объявляя победителей, Intel также признает задержки с запуском Arc Alchemist. Однако их запуск становится все ближе. В настоящее время A750 находится на стадии финального тестирования в офисах Intel. Как только этот этап завершится, Intel начнет выкладывать образцы.

В настоящее время ожидается, что Arc A750 будет продаваться в ценовом диапазоне от 300 до 350 долларов, а Arc A770 будет стоить около 400 долларов.

Это будут две лучшие карты поколения Arc Alchemist. Как вы думаете, станут ли они в итоге убедительными альтернативами конкурентам?

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