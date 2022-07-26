В преддверии запуска графических процессоров Arc для настольных ПК Intel компания проводила конкурс "Охота на мусор", чтобы привлечь фанатов к участию. Теперь Intel сообщила, что некоторым победителям будут отправлены видеокарты Arc A770 и A750.
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Как сообщает VideoCardz, Intel также подробно рассказала о том, сколько VRAM будет у каждой видеокарты. Как вы уже догадались, приз за графический процессор класса "премиум" - Arc A770, а приз за графический процессор класса "производительность" - Arc A750. Первая будет иметь целых 16 ГБ памяти GDDR6, а вторая - 8 ГБ памяти GDDR6.
Объявляя победителей, Intel также признает задержки с запуском Arc Alchemist. Однако их запуск становится все ближе. В настоящее время A750 находится на стадии финального тестирования в офисах Intel. Как только этот этап завершится, Intel начнет выкладывать образцы.
В настоящее время ожидается, что Arc A750 будет продаваться в ценовом диапазоне от 300 до 350 долларов, а Arc A770 будет стоить около 400 долларов.
Это будут две лучшие карты поколения Arc Alchemist. Как вы думаете, станут ли они в итоге убедительными альтернативами конкурентам?